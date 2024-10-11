2024年10月11日金曜よる11時17分〜放送「探偵！ナイトスクープ」【写真】西川貴教さんが顧問としてナイトスクープ初登場歌手のT.M.Revolutionこと西川貴教さんが、11日放送のABCテレビ「探偵！ナイトスクープ」に顧問として初登場します。この日の局長代理の竹山隆範さんとは同じタカノリ同士であり、年齢も西川が1歳上で、ほぼ同年代。滋賀県出身の西川さんはふるさと観光大使をはじめ、ロックフェスを開催するなど、滋賀のために