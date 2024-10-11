三重県四日市市は10日、副業を禁止する地方公務員法に違反したとして、都市整備部の30代男性職員を停職3カ月の懲戒処分にしました。四日市市によりますと、男性職員は病気休職中だった期間に、愛知県で清掃業務に従事し収入を得ていたということです。