15日に公示される衆議院選挙の立候補予定者を対象にした説明会が、三重県津市内で10日に開かれ、県内4つの小選挙区で既に出馬を表明している13陣営の関係者が出席しました。説明会には1区と3区、4区にそれぞれ3陣営、2区には4陣営の合わせて13の陣営の関係者が出席しました。政党別では、自民党と立憲民主党がそれぞれ4陣営、共産党が3陣営、日本維新の会が2陣営となりました。県選挙管理委員会の中西正洋委員長は「今回は解散から