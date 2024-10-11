来年4月に開幕する大阪・関西万博の三重県ブースで、桑名市の桑名宗社が所有する宝刀「村正」が特別展示されることになりました。大阪・関西万博の関西パビリオンの三重県ブースでは、開催期間中、自然や食、熊野古道など6つのテーマに関連した展示が行われます。「村正」は桑名を拠点に活動していた刀匠で、室町時代に作られた二振りの太刀などを桑名宗社が所有しています。今回、特別展示されるのは三重県の指定文化財に登録され