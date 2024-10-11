今年5月にオープンしたローソクの総合エンターテイメント施設、三重県亀山市にあるカメヤマローソクタウンで、ハロウィンをイメージしたイベントが開かれています。約300個のキャンドルの明かりが楽しめる「灯（あかり）ミュージアム」は、かぼちゃのジャック・オー・ランタンをはじめ、魔女やお化けをイメージしたキャンドルが飾られ、ハロウィン一色となっています。通常はクリーム色をベースにしたキャンドルも、ハロウィンカラ