11月1日に公開される山田孝之と仲野太賀のW主演映画『十一人の賊軍』にゆりやんレトリィバァが出演することが発表された。あわせてキャスト陣のキャラクタービジュアルが公開された。 参考：『十一人の賊軍』本予告＆本ビジュアル公開Dragon Ashがキャンペーンソングを担当 本作は、『日本侠客伝』シリーズ、『仁義なき戦い』シリーズなどを手がけた脚本家・笠原和夫が1964年に執筆した幻のプロッ