11月5日（火）、Zepp Nambaにてアイナ・ジ・エンドと阿部真央による対バン形式のオムニバスイベント『JOY NT CIRCLE』が開催される。同イベントは大阪のラジオ局FM802と関西のコンサートプロモーターGREENSがタッグを組み、FM802開局35周年を記念して行われるもの。「ありそうでなかった互いのリスペクトを持ったアーティスト同士の組み合わせ」をコンセプトに、第一回目となる開催に出演することとなった