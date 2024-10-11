イングランド代表が暫定体制になってから初黒星だ。イングランドは10日のUEFAネーションズリーグ(UNL)2024-25・リーグBグループ2第3節でギリシャ代表とホームで対戦。後半に先制を許す展開のなか、87分にジュード・ベリンガムのゴールで追いついたが、90＋4分に勝ち越され、1-2で敗戦した。ハリー・ケイン不在の試合を落としたリー・カーズリー暫定監督はイギリス『ITV Sport』で「今夜はほとんどの時間で二番手だった」としつつ、