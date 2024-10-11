福岡南署は11日、福岡市南区桧原5丁目30番付近の路上で10日午後5時半ごろ、自転車で通行中の小学生が見知らぬ男から「握手をしよう」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は60〜70歳、身長170くらいの中肉。白色の帽子、サングラスを着用、口元に白いひげを生やし、黒色のジャンパー、灰色のシャツ、ジーンズを着用していたという。