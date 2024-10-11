石破茂首相が打ち出した衆院の早期解散により、衆院選は15日に公示される。選挙事務を担う奈良県内の自治体の選挙管理委員会や県内の業者は「短期決戦」となり、準備に大忙しだ。「かなりしんどい状況だ」。生駒市内で選挙ポスターの掲示場の設置を進める建設会社「SUNS」の荻本健志代表（43）は、こう漏らす。市内で掲示場を設置するのは270カ所。首相の解散表明を受け、市から委託された同社は、7日から設置を始めた。設置