Jasper Ward[１０日 ロイター] - 米フロリダ州とジョージア州の連邦地裁は、ハリケーン「へリーン」と「ミルトン」の被害を踏まえて１１月の米大統領選に向けた有権者登録期限の延長を求めた権利擁護団体の訴訟を退けた。ジョージア州アトランタの連邦地裁は１０日、全米黒人地位向上協会（ＮＡＡＣＰ）ジョージア州支部などが１０月１４日まで有権者登録を延長するよう求めた訴訟を退ける判断を示し、原告の主張が具体性に乏