日本ハム・新庄剛志監督（５２）が２年連続の最下位からパ・リーグ２位に入り、就任３年目で初のＣＳ進出を果たした。１２日からはロッテとのファーストステージ（エスコン）に臨むが、命運を左右するのは誰か。東京スポーツ評論家の金村暁氏の見立ては――。【グラゼニ球論・金村暁】１２日からは３位・ロッテとファーストステージを最大３試合。勝ち進めば、ファイナルステージで１６日からソフトバンクとの最大６連戦の短期決