◆第３６回日本少年野球東日本選抜大会東北中央支部・東北南支部予選（第１１回角田商事杯新人大会）▽決勝寒河江ボーイズ５―３仙台育英学園秀光ボーイズ＝延長９回＝（１０月５日、山形、高畠町野球場）第１１回角田商事杯東北中央支部・東北南支部新人大会の決勝が５日、山形・高畠町野球場で行われた。寒河江ボーイズ（東北南・山形）が仙台育英学園秀光ボーイズ（東北中央・宮城）を延長で下し優勝した。両チームと