銀座コージーコーナーは、2024年10月11日から11月30日頃まで、全国の生ケーキ取扱店で「蜜芋ブリュレ風バターパイ」を販売します。紅はるか×バター×ブリュレの濃厚な甘さ10月11日から、しっとりとした食感と高い糖度で人気の「紅はるか」を使用したスイーツ「蜜芋ブリュレ風バターパイ」が新たに登場します。・蜜芋ブリュレ風バターパイ 甘みが強くねっとり食感の蜜芋「紅はるか」と濃厚なバター、ブリュレを掛け合わせた背徳感