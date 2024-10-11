【ソウル聯合ニュース】韓国の駐インドネシア大使に方文圭（パン・ムンギュ）前産業通商資源部長官が内定したことが１１日、分かった。大使に閣僚経験者が起用されるのは異例。韓国の駐インドネシア大使は前任の李相徳（イ・サンドク）氏が在外同胞庁長に就任し、７月から空席となっている。インドネシアは韓国初の国産超音速戦闘機「ＫＦ２１」を共同で開発するなど韓国と国防・防衛産業での協力を強化している。大使に閣僚経