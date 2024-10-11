誰が見ても可愛いのに、なぜか彼氏がいない女性っていますよね。周りから見たら「どうしていないんだろう？性格が悪いのかな？」などと不思議に思ってしまうもの。ここではそんな、かわいいのに彼氏がいない女性が陥りがちなことを紹介します。こじらせている「私の友達は可愛すぎていて、本人もそれを自覚しています。散々見た目のことばかり褒められてきたので『私を見た目だけで判断しないで』『本当の私のことなんて知らない