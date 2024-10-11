成城石井で開催中の「お茶と楽しむ台湾グルメフェア」【写真】成城石井の自家製惣菜やスイーツを作る第3セントラルキッチン全国に214店舗(2024年10月時点)を展開するスーパーマーケット成城石井。輸入品や全国選りすぐりの食材、プライベートブランドのオリジナル商品など上質なものがそろう。さまざまな商品の中でも種類豊富な自家製惣菜は、幅広い層から高い支持を得ている。2024年10月4日からは「お茶と楽しむ台湾グルメフェア