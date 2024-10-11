１１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４８円４６銭前後と前日の午後５時時点に比べて５４銭程度のドル安・円高となっている。 １０日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４８円５７銭前後と前日に比べて７４銭程度のドル安・円高で取引を終えた。９月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）は前月比プラス０．２％と市場予想を上回る伸びとなった。また、週間新規失業