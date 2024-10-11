マイネットが大幅安となっている。１０日の取引終了後、２４年１２月期の連結業績予想について、営業利益を３億２０００万円から３億６０００万円（前期比２．１倍）へ上方修正したが、上期営業利益が３億９００万円であったことから、物足りないとの見方が強いようだ。 売上高は９６億円（同１０．１％増）の従来見通しを据え置いたものの、上期から継続して既存のゲームを買い取り、運営するセカンダリー事業