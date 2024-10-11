ウイングアーク１ｓｔは反発。昨年１２月以来、約１０カ月ぶりに上場来高値を更新した。１０日取引終了後に３～８月期連結決算を発表し、売上高は前年同期比１０．２％増の１４８億７５００万円、営業利益が同５．２％増の４９億６４００万円だった。大企業や官公庁を中心としたシステム投資が追い風となった。これを好感した買いが入っている。 出所：MINKABU PRESS