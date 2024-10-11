グリッドの上値追い鮮烈、きょうで５連騰となり一時２００円を超える上昇で３１００円台に突入するなど上昇ピッチも加速している。同社は電力の需給計画や海運の配船計画などの分野でＡＩ技術を活用した計画最適化システムを展開している。ＡＩエンジンの開発及びＡＩエンジン搭載のシステム実装段階から、保守・運用サポートに至るまでワンストップでサービスを提供する。太陽光発電の開発・建設を手掛けるウエスト