システムサポートが４日ぶりに反発している。午前１０時ごろ、障害者の雇用創出・自立支援を目的とした「胡蝶蘭農園事業」を開始し、自社ＥＣ特設サイト「システムサポート胡蝶蘭オンラインショップ」で胡蝶蘭の販売を開始したと発表しており、好材料視されている。胡蝶蘭の栽培は千葉県富津市の農園で、ＮＰＯ法人のサポートを受けながら行っており、障害者自身の自立支援や購入者の社会貢献につなげたいとし