午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９１８、値下がり銘柄数は６４０、変わらずは８７銘柄だった。業種別では３３業種中２２業種が上昇。値上がり上位に保険、銀行、非鉄、海運、卸売など。値下がりで目立つのは食料品、情報・通信など。 出所：MINKABU PRESS