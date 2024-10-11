キャンプアウトドア用品ブランドのoutstandは、クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」を通じて、オールインワンアウトドアキッチン「Campers Kitchen Box」のプロジェクトを10月4日（金）から開始している。 一般発売での価格は6万9,800円。プロジェクトでは、25％OFFとなる超早割などの割引も実施する。既にプロジェクト自体は成功している。 「ガス台」「流し台」「調理場」「テーブル」「収納スペ