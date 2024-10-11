エディオンは10月18日に、プライベートブランド「e angle」のIHジャー炊飯器「ANGV-RCI05-A-W/K」の販売を、エディオングループ全店舗と公式オンラインショップ「エディオンネットショップ」にて開始する。カラーは、ホワイト、ブラックの2色。価格は1万8800円。●「おかゆ」「玄米」のほか「冷凍ごはん」メニューも「ANGV-RCI05-A-W/K」は、8つの炊飯メニューを搭載したIHジャー炊飯器。「おかゆ」や「玄米」をはじめ、レンジ