日本代表が北中米ワールドカップ・アジア最終予選の第３戦で、サウジアラビア代表と敵地で対戦。２−０で勝利した。スコアだけを見れば快勝。でも、サウジアラビアは初戦に７−０で勝った中国や２戦目に５−０で下したバーレーンよりもレベルが高く、過去２戦のようにはいかなかった。14分という早い時間に鎌田の先制点でリードしたのもあり、日本は引き気味になった。システムは３バックで、両ウイングバックの堂安と三笘は