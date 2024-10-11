太平洋戦争といえば、沖縄戦に思いを馳せる人も多いだろう。一般住民を含めて20万人超もの人々が犠牲になったこの大惨事は、1944年10月10日、通称「10・10空襲」から始まった。戦後79年目のこの日を迎える今、改めて沖縄界隈に残る戦禍の残滓をレポートする。（フリーライター友清 哲）20万人もの犠牲者が出た国内唯一の地上戦沖縄は国内唯一の地上戦の現場であり、戦時下に20万人超（※沖縄県の発表に基づく数字）もの犠牲者