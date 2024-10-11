【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■写真集公式X（旧Twitter）では、撮影時のメイキングカットやムービーを随時更新中！ AKB48のメ大盛真歩が、記念すべき25歳の誕生日を迎える12月5日に、自身初となる写真集を発売。このたび、第2弾となる先行カットが解禁された。 今回公開されたのは、民宿の昔ながらのお風呂で、頬杖をついてうっとりした表情を見せる大胆な入浴カットや海につかって笑顔が弾けるビキニ