卓球の女子シングルス世界ランキング1位、中国の孫穎莎（スン・インシャー）（23）が現在出場中のITTFアジア卓球選手権大会（カザフスタン）の残る種目を棄権することが分かり、中国に衝撃が走った。孫は9日に行われた女子団体の決勝で日本と対戦し、第2試合で伊藤美誠にストレートで勝利したものの第4試合では張本美和に敗れた。チームとしても1-3で敗れた。中国では過密スケジュールによる疲労が敗因として指摘されており、孫に