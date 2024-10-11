政府は地方創生に向けた取り組みを加速するため、先ほど、石破総理を本部長とする「新しい地方経済生活環境創生本部」の設置を決定したと発表しました。林官房長官「地方創生は石破内閣の最重要課題の一つであり、基本的考え方を年末に向けて取りまとめてまいりたいと考えております」林官房長官は「新しい地方経済生活環境創生本部」について、▼全閣僚が参加し、▼本部長に石破総理、▼副本部長には伊東良孝新しい地方経済・生活