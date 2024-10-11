Ami Miyazaki［東京１１日ロイター］ - 林芳正官房長官は１１日、閣議後の会見で、能登地方の９月の豪雨災害を受け、被災地支援に２０２４年度予算の予備費から５０９億円の使用を閣議決定したと述べた。地震と豪雨の２重災害からの復旧・復興を一体的に進めるため、としている。仮設住宅の修繕など避難所環境の整備に２６億円、廃棄物撤去に１５５億円、公共土木施設の復旧等に３２８億円を措置する。能登地方の復旧・復