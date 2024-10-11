11日、H1-KEYが「Golden Wave in Tokyo」のため、金浦（キンポ）国際空港を通じて、日本へ出国した。・H1-KEY、11月16日に香港で初のファンコンサートを開催！・10月開催「Golden Wave」第2弾出演アーティスト解禁！H1-KEY、NiziU、n.SSignを含む5組が追加発表