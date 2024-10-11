タカラトミーから、6ヶ月頃から長く遊べる知育玩具「3WAYへんしん知育ボックスくまのプーさん」が登場。「いたずら遊び」から「知育遊び」へと、赤ちゃんの成長に合わせて「くまのプーさん」と一緒に長く遊べるおもちゃです！ タカラトミー ディズニー「３WAYへんしん知育ボックスくまのプーさん」  発売日：2024年10月26日(土)価格：9,020円(税込)対象年齢：6ヶ月以上電池：単4形アルカリ乾電池×3(別売)販売