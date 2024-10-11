４年ぶりのリーグ優勝を飾った巨人。就任１年目の阿部慎之助監督（４５）は、巧みなタクトと柔軟なマネジメントで２年連続Ｂクラスだったチームを立て直した。指揮官を支えたコーチ陣や恩師の目に、阿部監督はどう映ったのか。スポーツ報知が聞いた。＊＊＊＊＊村田善則総合コーチ「こちらが重く受け止めている試合でも、ユニホームから着替えた時にはもう切り替わっている。意識しているんだと思うよ。グループＬＩ