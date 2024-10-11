歌手のＣＨＡＲＡ（５６）が１１日までに自身のインスタグラムを更新し、近影をアップした。「ビルボードライブ大阪１１／５・東京１１／１４〜１１／１５３日間６公演」とチケットなどの情報を伝えたＣＨＡＲＡ。「今年最後のライブお待ちしてま〜す今年もあと２ヶ月か」とつづり、明るい髪色でデニムを着用したカジュアルな姿を見せた。フォロワーは「ため息が出るかわいさ」「なんでこんなに可愛いのですか」「変わらな