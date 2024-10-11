国際情報誌フォーサイト元編集長の堤伸輔氏が11日、テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。石破茂首相（自民党総裁）が派閥裏金事件に絡み、政治資金収支報告書に不記載があった議員ら12人を非公認にすると決めたことに言及した。非公認方針が固まっていた議員6人に加え、新たに旧安倍派の6人の議員らが追加された。非公認としても当選すれば衆院選後に追加公認する方針。野党は「30人以上公認