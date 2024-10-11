俳優の井之脇海（28）が主演する映画「ピアニストを待ちながら」（監督七里圭）が12日に公開される。早大構内にある「村上春樹ライブラリー（早稲田大学国際文学館）」が舞台。明けない夜が続く不思議な図書館は、扉はあるが外には出られない設定。謎の空間で亡くなったはずの旧友と再会した瞬介（井之脇）は戸惑うが「僕も同じように映画の中に迷い込んでいった」と全て委ねた。人の背中に浮かぶ別の人物の影など存在を意識さ