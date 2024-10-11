9人組グループ・Snow Manが出演する11日放送のTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さい』午後6時30分から大人気企画「ダンスノ完コピレボリューション」第8弾を届ける。【写真】宮舘涼太“舘様”が郷ひろみとコラボ誰もが一度は見たことのある振り付けを、その場で完璧にコピーし間違えることなく踊り切ることができるかを競う大人気企画。今回は、目黒蓮率いる「歴代完コピMVP選抜チーム」、Travis Japanの松田元太