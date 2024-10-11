食楽web ●渋谷の中心で味わう60年以上愛され続けた老舗中華『兆楽』の名物チャーハン、芸能人も絶賛するその味とスピード感を体験してきました！ 渋谷で仕事を終えた私は、同僚と共に猛烈な空腹に襲われました。そんな時、頭に浮かんだのが、ハナコの岡部さんやオズワルドの伊藤さんが絶賛していた『兆楽』。渋谷警察署のすぐそば、昔から何度も目にしてきたあの老舗店に、ついに足を踏み入れました。 「渋谷