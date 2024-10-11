エア・カナダとパイロットの労働組合であるエアライン・パイロット・アソシエーション（ALPA）は、労働協約に批准した。投票資格のあるパイロットのうち、67％が賛成票を投じた。期間は4年間で、2023年9月30日まで遡及適用され、期限は2027年9月29日に迎えることとなる。ALPAに所属するエア・カナダとエア・カナダ ルージュの約5,200人以上のパイロットが突入するとみられていたストライキは回避されていた、