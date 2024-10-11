【ソウル時事】韓国銀行（中央銀行）は１１日の金融通貨委員会で、政策金利を０．２５％引き下げ、３．２５％にすると決めた。利下げは２０２０年５月以来約４年半ぶり。インフレ鈍化傾向や米国の利下げを踏まえ、景気浮揚に向けて金融緩和に政策転換した。韓銀は２１年８月に利上げを始め、２３年２月からは３．５％のまま１３会合連続で据え置いていた。