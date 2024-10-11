伊藤園は10月9日、入賞作品を商品パッケージに掲載することが特徴の「第三十五回 伊藤園お〜いお茶新俳句大賞」入賞作品2000句を決定し、都内で表彰式を開催した。審査員は、俳人の夏井いつきさんや作家のいとうせいこうさん、宮部みゆきさんら11人が行った。【あわせて読みたい】大谷選手の新ビジュアルを採用した緑茶簡便製品を発売、初めて手に取るきっかけに/伊藤園188万9582句の中から、最高位の文部科学大臣賞に福岡県福岡市