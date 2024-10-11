俳優の西島秀俊が１１日、インスタグラムを更新。主演したテレビ東京系ドラマ「きのう何食べた？」で共演した内野聖陽との２ショットをアップ。この日、内野はＮＨＫ「あさイチ」に生出演。西島もＶＴＲで登場していた。西島と内野は「きのう何食べた？」で、弁護士のシロさんと、美容師のケンジとして、ゲイカップルを演じた。「あさイチ」でも、テレ東のドラマにも関わらず、ドラマの名シーンを放送。内野の「パートナー」と