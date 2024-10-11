ホットランドは10月18日、一部を除く全国の「築地銀だこ」店舗で「とろたま明太」を発売する。1舟8個入り税込734円。【関連記事】築地銀だこ「ドジャー･スタジアム」限定たこ焼きが日本上陸、大谷選手の誕生日7月5日に「チーズ&ワカモレ」発売「とろたま明太」は、2年ぶりに再登場する、秋に人気の期間限定商品。特製和風醤油だれをベースに、削り節、国産山芋とろろ、シャキシャキの九条ねぎ、ゴロッとした素材感が特徴のたま