アジア人女性初となるノーベル文学賞を授与された韓国の作家ハン・ガン氏に、祝福の声が相次いでいる。【写真】BTS・V、ベッド写真流出かハン・ガン氏は1970年に光州（クァンジュ）で生まれ、延世（ヨンセ）大学・国語国文学科を卒業。国内では李箱文学賞、東里文学賞、万海文学賞、黄順元文学賞、金裕貞文学賞などを受賞し、2016年には小説集『菜食主義者』でマン・ブッカー国際賞、2023年には『別れを告げない』でメディチ賞外国