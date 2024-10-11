［東京１１日ロイター］ - １１日の東京株式市場でファーストリテイリングが３日続伸し、一時３．６％高の５万３２５０円まで上昇し、株式分割考慮後の上場来高値を更新した。前日に公表された決算内容を好感した買いが優勢となっている。同社は１０日、２０２５年８月期の連結営業利益（国際会計基準）が前年比５．８％増の５３００億円となる見通しと発表した。４年連続で過去最高を見込む。主力ブランド「ユニクロ」の