【第62回 全日本模型ホビーショー】 開催日：10月11日～13日（11日は業者招待日） 会場：東京ビッグサイト南1、2ホール（東京都江東区有明3-11-1） 入場料 当日券：1,200円 前売り券：1,000円 ※中学生以下は無料 ウェーブは、10月11日から13日に開催しているイベント「第62回 全日本模