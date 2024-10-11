天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは１１日午前、第７８回国民スポーツ大会（国スポ、旧・国民体育大会）の競技観戦のため、東京・羽田発の民間機で佐賀県入りされた。今春に大学を卒業し、日本赤十字社に就職した愛子さまにとって、地方での初の単独公務となる。愛子さまは午前１１時半頃、佐賀空港に到着。出迎えた県の関係者に「少し緊張しております。２日間よろしくお願いします」と笑顔で述べられた。１泊２日の日程で、