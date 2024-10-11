楽天の新監督に就任する三木肇氏プロ野球楽天は11日、今季就任した今江敏晃監督（41）との契約を解除し、後任として2020年に1軍監督を務めた三木肇2軍監督（47）が就任すると発表した。今江監督は、退任した石井一久前監督（現球団シニアディレクター）の後を受け、打撃コーチから昇格して2年契約で就任。交流戦で球団初優勝を果たしたが、選手から起用法の偏りや作戦面などに対して不満の声が出ていた。チームは終盤に失速し