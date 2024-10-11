ベンチで大谷とベッツに熱弁していたロハスドジャースは9日（日本時間10日）、パドレスとの地区シリーズ第4戦に勝利し、2勝2敗のタイに持ち込んだ。試合中にはベンチで大谷翔平投手に対してミゲル・ロハス内野手が熱心に何かを伝える様子があり、ネット上では「このヒリヒリを楽しんでる姿が最高ですね」「いいチームですね」と注目を集めていた。試合後にロハスは、この会話の内容を明かしている。6回の攻撃時、ヘルメットを